Герман каже, що Янукович піде на зустріч з опозіцією, коли Майдан буде зачищено

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на "Твіттер" "Української Правди".

Нагадаємо, годину тому екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив, що переговори опозиції та Віктора Януковича розпочнуться сьогодні, о 23:00.