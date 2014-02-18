Герман каже, що Янукович піде на зустріч з опозіцією, коли Майдан буде зачищено
20:36, 18 лютого 2014Політика
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Ганна Герман повідомила, що перемовини щодо врегулювання конфлікту між опозицією та президентом відбудуться по закінченні силових дій
Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на "Твіттер" "Української Правди".
Нагадаємо, годину тому екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив, що переговори опозиції та Віктора Януковича розпочнуться сьогодні, о 23:00.
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