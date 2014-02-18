Невідомі блокують вихід із Майдану з боку Прорізної

Невідомі молоді люди блокують вихід людей із майдану Незалежності з-за барикади на вулиці Прорізній, передає кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, молодики тримають у руках бити, дехто з них кинув у бік протестувальників шумові гранати.

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Частина майдану Незалежності з боку Будинку профспілок зайнята силовиками. Виступи на сцені Майдану тривають.