Невідомі блокують вихід із Майдану з боку Прорізної
22:53, 18 лютого 2014Політика
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Невідомі молодики тримають у руках бити.
Невідомі молоді люди блокують вихід людей із майдану Незалежності з-за барикади на вулиці Прорізній, передає кореспондент Радіо Свобода.
За його словами, молодики тримають у руках бити, дехто з них кинув у бік протестувальників шумові гранати.
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Частина майдану Незалежності з боку Будинку профспілок зайнята силовиками. Виступи на сцені Майдану тривають.
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