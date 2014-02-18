На Майдані водомет переїхав мітингувальника, хлопець загинув - ЗМІ

Як повідомляють журналісти, молодий чоловік підбіг до машини і мав намір кинути в її кабіну пляшку із запальною сумішшю, пише УРА-Інформ.

Раптово він послизнувся на слизькому асфальті, однак сповз під колеса водомету.

Як стверджують очевидці, водій міг зупинитися, але не захотів. Величезними колесами він просто переїхав парубкові голову.

"У нього не було жодного шансу", - зазначили очевидці.

Раніше повідомлялося, що активісти на Майдані несли до будинку профспілок активіста у якого не було голови, скоріше за все, йдеться про цей випадок.