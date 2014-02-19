Під час протистояння в Києві госпіталізовано троє дітей - МОЗ

Станом на шосту годину 19 лютого 2014 року за період з 10 години 20 хвилин 18 лютого згідно оперативної інформації до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернувся 351 постраждалий під час сутичок у центрі столиці.

Читайте такожПід час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано- КМДАЗа даними керівників закладів охорони здоров’я станом на шосту годину ранку 19 лютого госпіталізовано 241 учасник масових заходів.

Померло 25 осіб: вісім з них – після госпіталізації в міські заклади охорони здоров’я (в тому числі журналіст газети «Вести»), чотири в госпіталі МВС, 13 загиблих було доставлено до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Читайте такожВ лікарні швидкої допомоги помер журналістСеред госпіталізованих до закладів охорони здоров’я :

• працівники правоохоронних органів - 79 осіб;

• журналісти – 5 осіб;

• депутати – 1 особа (Пазеняк В.С. – зі слів, побили в домі офіцерів);

• діти до 18 років – 3;

• іноземні громадяни - відсутні.