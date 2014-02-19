В Івано-Франківську активісти захопили обласні МВС, СБУ та прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.00 біля приміщень СБУ і міліції, які розташовані на вулиці Сахарова і мають тільки окремі під`їзди поруч, перебуває до сотні чоловіків і жінок що спостерігають за будівлею і фотографують.

У приміщені побиті вікна і сильно обгоріли вхідні двері, найбільше в СБУ.

Біля обласної прокуратури все спокійно. Перед входом дотлівають спалені справи (куча діаметром до 3 метрів і висотою понад 50 см). Представник прокуратури описує, що понищено і спостерігає за тлінням справ. В приміщенні мітингувальників нема. На прохідній кажуть, що нікого не приймають у зв`язку з ситуацією, що склалася. Працівники прокуратури виносять з приміщення свій формений одяг.

На площі перед обласною радою збираються мітингувальники, в основному чоловіки, до яких долучаються студенти міста.