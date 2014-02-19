Польща готова прийняти біженців з України - Туск

Польська влада готова до того, аби прийняти постраждалих під час останніх сутичок у Києві та можливих біженців з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив голова уряду Польщі Дональд Туск у Сеймі.

”Є велика кількість місць у лікарнях Міністерства внутрішніх справ, також зарезервовано місця в лікарнях Міністерства оборони. Ми підготовлені до того, аби прийняти більшу кількість постраждалих”, - сказав він.

За словами прем`єра Польщі, також влада прикордонних з Україною воєводств готова до ”чорного сценарію”, який ”у якомусь сенсі” зараз має місце.

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”Ми у постійному контакті зі службами так, аби постраждалі, поранені, а також можливі біженці отримали добре підготовлені місця. Польща добре підготовлена до такої можливості”, - cказав Туск.

Він нагадав, що у польських лікарнях перебувають 11 постраждалих українців.

Туск додав, що можливість прийняття постраждалих українців раніше обговорював з лідерами інших держав Вишеградської четвірки, до якої також входять Чехія, Угорщина та Словаччина. Дві останні держави, які і Польща, є безпосередніми західними сусідами України.