Силовики почали споруджувати бетонну огорожу навколо Ради - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Тарас Стецьків, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності.

За його словами, спорудження огорожі біля ВР почалося приблизно годину тому.

Читайте такожСиловики будують барикади на ГрушевськогоЯк зазначив депутат, таким чином Янукович “замуровує себе”.

Стецьків також зазначив, що спорудження цієї барикади може свідчити, що на даний момент Янукович уже не може покластися на сили “тітушок” чи правоохоронців.