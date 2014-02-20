На Майдані Незалежності відбувається "нейтральне протистояння"

На Майдані Незалежності відбувається "нейтральне протистояння "між мітингувальниками і міліцією

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники знову палять шини по периметру, де перебувають співробітники правоохоронних органів. Ніяких активних дій сторін наразі не відбувається. Водночас на прилеглих вулицях не спостерігається скупчення правоохоронців і "тітушок".

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