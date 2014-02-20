На Черкащині люди влаштували "самосуд" тітушкам за вбитого активіста

Як повідомляє "Прочерк", водій невстановленого джипа, який пробивав дорогу внутрішнім військам, на шаленій швидкості збив 40-річного мешканця села Подібна насмерть.

Розлючені півтисячі людей, які перекривали трасу, зупинили автобус з солдатами, побили йому вікна, порізали колеса. У солдатів забрали амуніцію та посадили на маршрутку до Умані.

Крім того повстанці затримали і спалили двоповерховий автобус, який перевозив "тітушок" з Криму до Києва.