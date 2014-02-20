На Черкащині люди влаштували "самосуд" тітушкам за вбитого активіста
03:17, 20 лютого 2014Політика
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На трасі Одеса-Київ, жителі Маньківки та Умані біля села Подібна встановили блок-пост на дорозі, аби "тітушки" та спецпризначенці не дісталися до столиці
У солдатів забрали амуніцію та посадили на маршрутку до Умані / Прочерк
Як повідомляє "Прочерк", водій невстановленого джипа, який пробивав дорогу внутрішнім військам, на шаленій швидкості збив 40-річного мешканця села Подібна насмерть.
Розлючені півтисячі людей, які перекривали трасу, зупинили автобус з солдатами, побили йому вікна, порізали колеса. У солдатів забрали амуніцію та посадили на маршрутку до Умані.
Крім того повстанці затримали і спалили двоповерховий автобус, який перевозив "тітушок" з Криму до Києва.
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