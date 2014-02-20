ЄС готує санкції проти влади України, причетних до насильства - МЗС Франції

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фабіус заявив в інтерв`ю французькій радіостанції Європа-1 з Києва перед зустріччю з Президентом Віктором Януковичем і за кілька годин до засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, яке має розглядати кроки ЄС у відповідь на насильство в Україні.

”Ми маємо вдарити по гаманцях у цих випадках”, - сказав Фабіус, який перебуває у Києві разом з главами дипломатій Німеччини та Польщі Франком-Вальтером Штайнмайєром та Радославом Сікорським.

”Я скажу йому (Януковичу), що він має припинити насильство, яке, звичайно, є неприйнятним, і що ми готуємось після обіду запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за насильство”, - сказав Фабіус.

Читайте такожСанкції проти українських посадовців можуть розколоти країну - Клюєв

Він водночас висловив сумнів у прагненні української влади йти на компроміс.

”Величезну роботу треба буде провести, але ми постали перед очевидним небажанням влади, яка зараз не йде на компроміс. Немає іншого виходу, як просуватись до виборів”, - сказав глава французької дипломатії в іншому інтерв`ю французькому телеканалу BFMTV.