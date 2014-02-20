В Одесі підпалили офіс "Батьківщини"

Як повідомило УНІАН інформоване джерело в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні рано вранці.

«Після локалізації пожежі на місці виявлено сліди «коктейлів Молотова» і гільзи від патронів. Приїжджав на місце керівник обласної організації Сергій Веселов», - сказало джерело.

За його даними, невідомі кинули в приміщення, розташоване за адресою: Преображенська, 45, кілька пляшок із запалювальною сумішшю, заздалегідь зірвавши замок на комірах і вистріливши у вхідні двері. Згоріло 2 кабінети.

Читайте такожУ Херсоні невідомі намагалися спалити офіс «Свободи» і «Батьківщини»

Під час НП у приміщенні був лише охоронець. Ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого невідомі атакували мобілізаційний пункт збору медикаментів, продуктів і речей для Євромайдану, приміщення розташоване на вулиці Пушкінській.