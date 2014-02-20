Добкін виступив проти мирних переговорів з "екстремістами"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку думку під час прямої лінії газети Комсомольська правда в Україні висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Губернатор також наголосив, що в Харкові готові не допустити в місто озброєних людей. За його словами, харків'яни навіть «готові фізично охороняти свої будинки, свої сім'ї, і не допустити того жаху, який сьогодні відбувається у Львові».

Читайте такожДобкін хоче надати силовикам, які протистояли протестам, статус учасників бойових дій«Як буде розвиватися ситуація - так в Харкові і будуть діяти. Аж до акцій, під час яких ми фізично будемо не допускати сюди тих, кого не вважаємо ні своїми братами, ні своїми співвітчизниками. Тих, кого ми вважаємо озброєним розлюченим натовпом, тих, які, не вибираючи методів і не шкодуючи людських життів, намагаються задовольнити якісь тільки їм відомі тваринні потреби. Що з цього вийде - покаже час», - сказав Добкін.

Добкін висловив переконання, що до тих, хто переступив межу закону, необхідно застосувати найжорсткіші заходи.

«Я хотів би жорсткіших дій щодо тих, хто переступив межу закону так далеко, що вже не залишив собі шансів на повернення. Сьогодні думки людей в нашій країні діаметрально протилежні: одні за те, щоб було безчинство, інші за те, щоб у країні був порядок. Я на боці останніх, а для цього необхідно, наводячи порядок, закликати до відповіді, покарати фізично, а якщо буде потрібно – знищити тих, хто зі зброєю в руках намагається сьогодні вбивати людей і диктувати свою волю поки ще правовій державі Україна», – підкреслив Добкін.