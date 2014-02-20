В ЄС розповіли про санкції щодо української влади
Санкції Європейського Союзу проти України можуть включати адресні заходи проти високопосадовців, зокрема, замороження фінансових активів, візові обмеження, а також ембарго на постачання зброї в країну.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила міністр закордонних справ Італії Емма Боніно перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів ЄС.
”Наші висновки щодо України мають бути посилені. Зокрема, це стосується гуманітарної допомоги: ми готові прийняти поранених. Ми обговоримо санкції: замороження активів, візові обмеження та ембарго на постачання зброї Україні”, - сказала міністр.
”Ми маємо діяти рішуче, але також крок за кроком. Я думаю, що українська криза триватиме довго”, - додала вона.
Боніно також розкритикувала Президента України Віктора Януковича і представників радикальних рухів, які беруть участь в акціях протесту.
”Але саме влада України несе головну відповідальність за ситуацію”, - додала італійський міністр.
Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі сьогодні має розглядати кроки ЄС у відповідь на насильство в Україні.