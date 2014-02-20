Міліція спростовує інформацію про втечу ув'язнених із Мартусівської колонії

В міліції Київщини заперечують інформацію про втечу ув’язнених з Мартусівської колонії, яка знаходиться в Бориспільському районі.

Про УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

«Ця інформація не відповідає дійсності, колонія функціонує в звичайному режимі з посиленням заходів безпеки», - сказали у ВЗГ.

Водночас у міліції зауважили, що сьогодні у Бориспільському районі виникали сутички між громадянами, які їхали до Києва автобусами, і громадянами, які намагалися заблокувати їх рух.

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Також у ВЗГ заявили, що сьогодні близько 300 агресивно налаштованих громадян оточили автобус з правоохоронцями, які їхали до Києва, побили їх та відібрали спецзасоби.

УДАР заявляє, що тітушки почали чинити погроми і мародерство у селах поблизу Бориспільської траси

Як повідомляв УНІАН, зокрема, сьогодні «УДАР» з посиланням на активістів поінформував, що тітушки та злочинці, яких спеціально випустили з тюрми у Мартусівці Київської області, почали погроми і мародерство в селах біля Києва.

«У Кривному вони розгромили дитсадок і церкву, зараз добралися до села Щасливого», - повідомляє партія з посиланням на своїх активістів.

Відтак, в УДАРі закликають людей самоорганізовуватися і вставати на захист своїх сіл, життя і здоров`я та майна співгромадян.