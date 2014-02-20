У Києві люди спустошують банкомати і магазини: pos-термінали відключені (фото)

15:52, 20 лютого 2014
Політика
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Київські торгові мережі відключили пос-термінали з незрозумілих причин.

Люди пытаются купить продукты

Люди в паніці скуповують продукти в магазинах, черги вишиковуються навіть на вулицю, більшість банкоматів відключені, ті, які ще працюють видають 500-1000 гривень на кожну карту.

Пос-термінали відключені, причину відключення не називають, в теж час, банки запевняють, що не переривали роботу платіжних терміналів.

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