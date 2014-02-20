Нардеп Развадовський написав заяву про вихід з фракції ПР

Про це повідомив депутат Юрій Дерев`янко на своїй сторінці у Facebook.

Заяву про вихід «регіонал» написав прямо в стінах парламенту, де в ці хвилини проходить екстрене засідання.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 19 лютого, про вихід з фракції Партії регіонів заявили, зокрема, народні депутати Юрій Благодир, Владислав Атрошенко, Юрій Шаповалов.

Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко написав заяву про вихід з лав Партії регіонів.

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Також сьогодні народні депутати із Закарпаття Іван Бушко, Сергій Мошак, Михайло Ланьо, Василь Ковач та Іштван Гайдош офіційно заявили про вихід з Партії регіонів.

Крім того, за даними опозиції, з лав парламентської фракції Партії регіонів вийшов Олександр Пресман.