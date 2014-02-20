Польща вважає реальною громадянську війну в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожПольща готова прийняти біженців з України - Туск

”Події сьогоднішньої ночі, сьогоднішнього ранку показують, що цей найгірший сценарій, якого ми боялися, а саме громадянської війни, є дуже реальним”, - сказав він, коментуючи останні події в Україні.

Туск назвав дуже важливим в цій ситуації солідарність усіх політичних сил у Польщі в справі України, відзначивши, що усі це усвідомлюють.

Читайте такожГлава МЗС Польщі їде до Києва

”Усі говорили одним голосом, що стосується необхідності створення спільного польського фронту та спільної участі”, - сказав він, розповідаючи про свою сьогоднішню зустріч із представниками опозиції, депутатами європейського парламенту та екс-президентом Олександром Кваснєвським та відомим польським політиком Влодзімежем Цімошевичем, на якій обговорювалася ситуація в Україні.

Туск також закликав поляків запалити завтра о 20.00 польського часу (21.00) за Києвом свічку у знак солідарності з українцями та таким чином теж вшанувати пам`ять загиблих.