Янукович задекларував європейським міністрам готовність компромісу, але йому важко довіряти - Туск

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск сьогодні на прес-конференції.

”Серед іншого домовлено з президентом Януковичем про готовність до позачергових президентських та парламентських виборів, які мали би відбутися ще в цьому році,”- сказав він.

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За його словами, президент також задекларував готовність створити уряд національної єдності упродовж 10 дні та внести зміни до Конституції України до літа цього року.

Туск сказав, що власне ці пропозиції зараз аналізує українська опозиція, котра зустрічається з європейськими міністрами.

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”Але ми вважаємо, що важко ставитися серйозно до цих пропозицій, в контексті (раніше не виконаних) зобов`язань Януковича”, - відзначив Туск.

”Досвід свідчить, що зобов`язання, яке бере на себе українська адміністрація рідко реалізуються”, - додав польський прем`єр.