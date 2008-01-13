Ющенко їстиме щедру кутю на Закарпатті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, 13 січня у Мукачевому глава держави проведе робочу зустріч із Президентом Угорської Республіки Ласло ШОЙОМОМ. Під час зустрічі планується обговорити низку питань, зокрема, продовження активного політичного діалогу на найвищому рівні, співробітництво у гуманітарній сфері, питання забезпечення прав національних меншин та прикордонного співробітництва тощо.

Також у Мукачевому глави двох держав відвідають загальноосвітні школи з українською та угорською мовами навчання, де поспілкуються з дітьми та вручать навчальним закладам цінні подарунки.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО та Л.ШОЙОМ цього ж дня переглянуть програму фестивалю-конкурсу «Червене вино – 2008».

14 січня в Ужгороді Президент України В.ЮЩЕНКО проведе робочу зустріч із Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ. На зустрічі передбачається обговорити питання транскордонного співробітництва, забезпечення прав національних меншин в Україні та Словаччині, політичного діалогу між двома країнами та питання запровадження спільного прикордонно-митного контролю.

Також Президенти України та Словацької Республіки оглянуть українські та словацькі вантажні термінали на КПП «Ужгород».