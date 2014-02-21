В оточенні Президента "сили миру" перемогли "яструбів" - Герман

"Зараз вже можна упевнено сказати, що в оточенні Президента "сили миру" перемогли "яструбів", - заявила народний депутат Ганна Герман у коментарі "Оглядачу".

"Це було дуже непросто. Сам Віктор Федорович неодноразово говорив, що до нього заходять радники, які вважають, що в нинішніх умовах треба діяти жорстко. Хоча у всіх переговорах, які відбувалися в ці складні дні в Адміністрації Президента, Віктор Федорович завжди підкреслював, що є тільки один шлях - мирний", - сказала нардеп.

На запитання, чого можна очікувати від переговорів, які зараз тривають в Адміністрації Президента, Ганна Герман відповіла: "Я думаю, що можна очікувати від переговорів конструктиву, компромісу і завтрашнього мирного дня".

Нагадаємо, в Адміністрації Президента тривають переговори глав МЗС Польщі та Німеччини з Президентом України Віктором Януковичем та лідерами опозиції.