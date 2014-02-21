Заступник начальника Генштабу подав у відставку

Думанський заявив, що написав відповідний рапорт, повідомляє LB.ua, .

"Сьогодні відбувається втягування військових у громадянський конфлікт, що є неприпустимим. Це може призвести до загибелі як військовослужбовців, так і мирних громадян, чого не можна допустити. Це - моя власна позиція, як громадянина, офіцера, керівника, який відповідає за своїх підлеглих. Тому я подав у відставку", - пояснив генерал-лейтенант.

Це вже друга гучна відставка у Генштабі за останні дні. Напередодні рапорт написав глава Генштабу Володимир Замана.

Відповідаючи на питання про те, наскільки ці події пов'язані і чи намагався він - перед тим як писати рапорт - поговорити з керівництвом, власне міністром Павлом Лебедєвим, Думанський зазначив: "Ви ж розумієте, що розмови, спроби донести свою позицію, були. Але ситуація склалася так, що я прийняв рішення йти ".

"Нинішнє керівництво має свою позицію і робить те, що воно робить", - додав він.