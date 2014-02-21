Кількість загиблих правоохоронців зросла до 16 осіб - МВС
09:39, 21 лютого 2014Політика
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За даними відомства, 130 працівників органів внутрішніх справ доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями.
Кількість загиблих правоохоронців збільшилась до 16 осіб - МВС
Кількість загиблих правоохоронців під час сутичок в Києві збільшилась до 16 осіб.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на офіційному сайті.
”130 працівників органів внутрішніх справ доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями. Усього ж з 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 працівників органів внутрішніх справ, з них 410 – госпіталізовані”, - додається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб.
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