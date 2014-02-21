Політолог вважає, що бізнес виступає проти ескалації конфлікту на Евромайдане

Глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що голосування Вадима Новинського і ще п'яти депутатів його групи за постанову «Про засудження насильства в Україні, що призвело до людських жертв» говорить про небажання підприємців погіршувати ситуацію в країні. «З самого початку великий бізнес був проти силової розправи на Евромайдане. Наприклад, засудив її партнер Вадима Новинського - Рінат Ахметов. Тому те, що Вадим Новинський проголосував за постанову сам і переконав ще п'ятьох депутатів це зробити особисто в мене здивування не викликає», - пояснив політолог. На його думку силове протистояння на Евромайдане негативно впливає на ситуацію в економіці і тому більшість бізнесменів зацікавлені в якнайшвидшому мирне вирішення ситуації.

Сам Новинський в коментарі УНІАН заявив: "Ми побачили, що компроміс можливий. Це був перший, але необхідний крок для припинення кровопролиття. Політики повинні розуміти, що якщо вони не домовляться в стінах ВР, насильство на вулицях продовжиться."

Верховна Рада вчора засудила насильство в Україні і заборонила антитерористичну операцію СБУ. За постанову "Про засудження насильства в Україні, що призвело до людських жертв" проголосувало 236 народних депутатів.