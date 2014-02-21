МВС: Невідомі обстрілюють військовослужбовців біля Верховної Ради

Командування внутрішніх військ МВС України заявляє, що невідомі обстрілюють з вогнепальної зброї військовослужбовців поблизу Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ.

Як зазначається в повідомленні, «під час обстрілу невідомими особами з вогнепальної зброї військовослужбовців внутрішніх військ на вулиці Інститутській, декілька пострілів пролунало поблизу Верховної Ради України. У зв’язку з цим, з метою збереження життя та захисту особового складу внутрішніх військ від куль, частину військовослужбовців було заведено в будівлю Верховної Ради України».

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«Вимагаємо терміново припинити обстріл військовослужбовців внутрішніх військ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.30 народні депутати заявили, що до кулуарів Верховної Ради зайшли десятки озброєних бійців внутрішніх військ.

Зокрема, позафракційний народний депутат Володимир Литвин під час свого виступу у ВР сказав, що депутати стривожені інформацією про те, що до кулуарів парламенту “зайшли автоматники”. “Я прошу, Володимир Васильович, дайте команду негайно вигнати їх із кулуарів Верховної Ради і давайте працювати”, - сказав Литвин, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака.

У свою чергу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначив, що щойно в парламенті були “десятки озброєних автоматичною зброєю працівників внутрішніх військ України”.

Яценюк запитав, хто запустив цих людей, і хто несе за це відповідальність.

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“Ми їх тільки що вивели всіх”, - сказав він про бійців внутрішніх військ.

Яценюк закликав поновити порядок у парламенті.

Нагадаємо, МВС сьогодні заявило, що о 10.15 мітингувальники «порушили перемир’я», почали стріляти на вул. Інститутській та намагалися прорватися до ВР. Водночас Самооборона Майдану спростувала це повідомлення, зауваживши, що в цей час лунали поодинокі постріли з боку Жовтневого палацу. Вони припустили, що знову, як і вчора, стріляв снайпер. Також Самооборона заявила, що за периметр барикад ніхто не виходив.