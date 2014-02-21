У Донецьку заварили сталевими листами бічні входи до ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, заварювати бічні входи почали ще ввечері 20 лютого і сьогодні вранці продовжили. На заварених входах розміщено повідомлення, що у зв`язку із заходами, спрямованими на забезпечення безпеки будівлі, пройти до ОДА можна тільки з центрального входу.

У самій будівлі облдержадміністрації, як і раніше, чергують правоохоронці в повному бойовому спорядженні зі щитами.

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