У мережі з'явилося відео пострілу снайпера в беззбройну людину

14:14, 21 лютого 2014
Політика
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У мережі з'явилося видео пострілу снайпера в беззбройного людину під час перемир'я.

Медики

Відео під назвою "Постріл снайпера в беззбройну людину біля Жовтневого палацу в Києві" з'явилося на YouTube. 

Нагадаємо, раніше в Інтернет потрапило відео, де видно як снайпери розстрілюють кількох протестувальників і змушують відступити під час протистоянь 20 лютого. 

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