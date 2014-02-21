У мережі з'явилося відео пострілу снайпера в беззбройну людину
14:14, 21 лютого 2014Політика
0
У мережі з'явилося видео пострілу снайпера в беззбройного людину під час перемир'я.
Медики надають першу допомогу людині, у якого вистрілив снайпер
Відео під назвою "Постріл снайпера в беззбройну людину біля Жовтневого палацу в Києві" з'явилося на YouTube.
Нагадаємо, раніше в Інтернет потрапило відео, де видно як снайпери розстрілюють кількох протестувальників і змушують відступити під час протистоянь 20 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter