У мережі з'явилося відео пострілу снайпера в беззбройну людину

Відео під назвою "Постріл снайпера в беззбройну людину біля Жовтневого палацу в Києві" з'явилося на YouTube.

Нагадаємо, раніше в Інтернет потрапило відео, де видно як снайпери розстрілюють кількох протестувальників і змушують відступити під час протистоянь 20 лютого.