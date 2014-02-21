Від'їзд силовиків від будівель ВР і АП може бути пов'язаний з виконанням ухваленої постанови - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ пов`язують зняття очеплення будівлі парламенту та Адміністрації Президента із виконанням постанови Верховної Ради про відкликання правоохоронців із центру Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

“Зараз ми уточнюємо, з чим це пов`язано. Але, можливо, це пов`язано з прийнятою парламентом постановою”, - сказали в УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 лютого Верховна Рада на своєму екстреному засіданні прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

Своєю постановою Верховна Рада зобов`язала Кабінет міністрів, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України та інші воєнізовані угруповання негайно припинити застосування сили і заборонити використання будь-яких видів зброї і спеціальних засобів проти громадян України.

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Парламент зобов’язав СБУ та МВС невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції та забезпечити повернення військовослужбовців до місць їх постійної дислокації.

Сьогодні вдень, 21 лютого, силовики, які охороняли будівлю парламенту та АП, почали згорталися.

Зокрема, станом на 14.00 на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради не залишилося жодного автобуса з силовиками, біля АП станом на 15.00 також майже немає спецпризначенців.