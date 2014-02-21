Опозиція домагається обмеження повноважень Януковича за 48 годин - Туск

Українська опозиція домагається в рамках компромісного вирішення конфлікту в Україні повернення дії Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження Президента, упродовж 48 годин.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск сьогодні на прес-конференції.

”Згідно з наміром лідерів опозиції, що врахували міністри закордонних справ, ці домовленості передбачають насправді багатомісячну - але не пізніше, ніж до кінця літа - працю над новою Конституцією, а запровадження Конституції з 2004 року мало мати би місце упродовж 48 годин”, - сказав він.

Туск чітко не сказав, чи Янукович погодився на цю умову, але не виключив того, що він буде змушений це зробити.

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”Я був би наївним, якби вірив у добру волю Януковича, але, не виключено, що це політик, котрий точно усвідомлює, що він є під стіною та не має виходу”, - сказав Туск.

Він нагадав про проблему довіри до чинного Президента України, зазначивши, що ”не знає нікого у світі, хто може сказати, що довіряє Януковичу”.

Глава уряду Польщі зазначив, що в цьому полягає ризик ситуації, оскільки Президент України пізніше може не виконати свою обіцянку, але висловив думку, що варто таки ризикнути.

”Найбільшим ризиком є опустити руки та спостерігати за кровопролиттям”, - зауважив він.

Водночас він додав, що розуміє людей, котрі стоять на Майдані Незалежності та домагаються відставки Януковича.

”Треба розуміти цих людей. Поруч тих, хто стоїть на Майдані, все ще лежать тіла загиблих минулої ночі”, - сказав Туск.