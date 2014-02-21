Тігіпко розповів, де був учора під час засідання ВР

Народний депутат Сергій Тігіпко розповів, що вчора цілий день вів переговори з опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тігіпко сказав у коментарі журналістам.

“Практично весь день я займався тим, що спочатку проводив переговори з лідерами опозиції, а після цього день і ніч практично до 6 години ранку ми проводили переговори разом із Президентом, міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі і спецпредставником Росії”, - сказав він.

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На уточнююче запитання щодо того, що Тігіпко особисто не прийшов голосувати до парламенту, він ще раз зауважив, що проводив переговори.

“12 людей (від групи Тігіпка — УНІАН) були і голосували за це рішення. Хто був в місті, хто на той час ще не виїхав”, - сказав він, але не назвав прізвища цих людей.