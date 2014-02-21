"Група Тігіпка" не голосуватиме за відставку Януковича

16:29, 21 лютого 2014
Політика
1

Група народного депутата від Партії регіонів Сергія Тігіпка не буде голосувати за відставку Президента України Віктора Януковича.

Група Тігіпка не буде голосувати за відставку Президента

Про це Тігіпко заявив сьогодні повідомив в кулуарах Верховної Ради України, передає РБК-Україна.

"Група не буде голосувати за відставку Президента, тому що зараз не треба послаблювати Президента. Президент пішов на компроміс, пішов на дострокові президентські вибори. Ми всі повинні розуміти в Україні, що сьогодні ставлення до Майдану зовсім різне по країні", - сказав Тігіпко.

Читайте такожТігіпко розповів, де був учора під час засідання ВРВін додав, що вчора його група збиралася у нього в офісі у складі 26 депутатів (ПР + позафракційні), а сьогодні вже 31.

Він додав, що регіонали з його групи не приймали рішення виходити з фракції ПР.

Нагадаємо, раніше народний депутат від Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив про необхідність негайної відставки спікера Верховної Ради Володимира Рибака. На думку Тігіпка, Рибак втратив контроль над ситуацією в країні. Регіонал запропонував обрати на посаду голови парламенту представника опозиції.

Крім того, він заявив, що слід негайно обрати голову уряду, якого підтримають усі політичні сили, і створити депутатську комісію з розслідування всіх порушень, які призвели до людських жертв.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter