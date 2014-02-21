"Група Тігіпка" не голосуватиме за відставку Януковича

Про це Тігіпко заявив сьогодні повідомив в кулуарах Верховної Ради України, передає РБК-Україна.

"Група не буде голосувати за відставку Президента, тому що зараз не треба послаблювати Президента. Президент пішов на компроміс, пішов на дострокові президентські вибори. Ми всі повинні розуміти в Україні, що сьогодні ставлення до Майдану зовсім різне по країні", - сказав Тігіпко.

Читайте такожТігіпко розповів, де був учора під час засідання ВРВін додав, що вчора його група збиралася у нього в офісі у складі 26 депутатів (ПР + позафракційні), а сьогодні вже 31.

Він додав, що регіонали з його групи не приймали рішення виходити з фракції ПР.

Нагадаємо, раніше народний депутат від Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив про необхідність негайної відставки спікера Верховної Ради Володимира Рибака. На думку Тігіпка, Рибак втратив контроль над ситуацією в країні. Регіонал запропонував обрати на посаду голови парламенту представника опозиції.

Крім того, він заявив, що слід негайно обрати голову уряду, якого підтримають усі політичні сили, і створити депутатську комісію з розслідування всіх порушень, які призвели до людських жертв.