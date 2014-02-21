У МВС спростовують інформацію про евакуацію міністерства

У Міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію деяких ЗМІ про евакуацію відомства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Ніхто нічого нікуди не вивозить. Працюємо як і завжди», - заявили у відомстві.

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Як повідомляло, зокрема, ZN.UA з посиланням на джерело у Міністерстві внутрішніх справ, у МВС оголошено евакуацію.

За словами джерела, з МВС вивозять архіви, документи, зброю, оргтехніку та інше майно.