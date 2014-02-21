У МВС спростовують інформацію про евакуацію міністерства
17:34, 21 лютого 2014Політика
0
Раніше деякі ЗМІ повідомили, що з МВС вивозять архіви, документи, зброю, оргтехніку та інше майно.
У МВС спростовують інформацію про евакуацію
У Міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію деяких ЗМІ про евакуацію відомства.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
«Ніхто нічого нікуди не вивозить. Працюємо як і завжди», - заявили у відомстві.
Читайте такожАвтобуси з бійцями МВС залишили площу перед парламентом
Як повідомляло, зокрема, ZN.UA з посиланням на джерело у Міністерстві внутрішніх справ, у МВС оголошено евакуацію.
За словами джерела, з МВС вивозять архіви, документи, зброю, оргтехніку та інше майно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter