Майдан освистав опозицію, "Правий сектор" обіцяє новий збройний штурм

Виступ лідера УДАРу Віталія Кличка перервав один з сотників Майдану. Він вийшов на сцену і заявив, що якщо президент Віктор Янукович не піде у відставку до 10 ранку 22 лютого, люди підуть у збройний наступ.

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Він наголосив, що якщо ця вимога щодо Януковича не буде виконана, завтра "ми їдем на штурм зі зброєю, я клянусь", повідомляє ТСН.

Присутні на Майдані тисячі людей дуже жваво підтримали цю заяву – оплесками та схвальними вигуками. Після цього на площу винесли труни із загиблими під час кривавих сутичок, щоб вшанувати їхню пам'ять.

У свою чергу лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош заявив: "Всі винні. Захарченко, командири "Беркуту", снайпери, мають бути заарештовані, "Правий сектор" виступав і виступає за єдність повстанського руху, правий сектор закликає всіх суб’єктів Майдану продовжити боротися проти внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції".