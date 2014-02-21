Сікорський назвав реальною смерть активістів у випадку браку згоди на угоду з Януковичем
22:52, 21 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав реальним смерть більшої кількості активістів у випадку їх відмови на узгоджену за посередництва європейських міністрів угоди з Президентом Віктором Януковичем.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
”Це не було елементом дипломатичної гри, це була моя оцінка ситуації, котра зараз вже може видаватися неактуальною, але ще сьогодні після обіду була реальністю”, - сказав Сікорський, коментуючи оприлюднений відеозапис, на якому він раніше в Києві говорив активістам, що їм загрожує смерть.
”У нас були сигнали, що у випадку поразки в справі порозуміння Президент Янукович резервує та готується до використання внутрішніх військ”,- додав міністр.
Сікорський також зазначив, що брак порозуміння з Януковичем через вину опозиції полегшило би йому використання сили.
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