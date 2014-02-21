Депутат: президент через свої криваві дії втратив легітимність і має піти у відставку



Про це заявила народний депутат України з фракції «УДАР» Ірина Геращенко в ефірі телеканалу ”Інтер”, повідомила прес-служба ”УДАРу”.

”Очевидно, що людина, на руках якої кров, втратила легітимність і не може бути президентом України. Тому Янукович має піти у відставку негайно. Це було б з його боку справедливо написати таку заяву. Ми будемо вимагати, щоб Україна отримала владу, яка має підтримку у суспільстві”, - сказала Геращенко.

За її словами, саме влада своїми діями спровокувала протистояння в країні.

”Ми сьогодні бачимо в країні безлад, до якого довела влада, некерованість країни, і вина за це лежить на президентові. Якби всі сьогоднішні рішення були ухвалені у Верховній Раді раніше, як наполягала опозиція, ми б уникли цього протистояння, в якому загинули сотні найкращих українських хлопців”, - переконана депутат.

Геращенко вважає, що сьогоднішніми рішеннями Верховна Рада України відновлює незалежність законодавчої гілки влади.

”Дуже важливо, що завдяки сьогоднішнім рішенням парламенту буде створено уряд не з друзів сина президента, а той, який буде усвідомлювати рівень економічних загроз перед державою та рівень загроз для національної безпеки”, - підкреслила політик.