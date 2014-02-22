Голова ОБСЄ привітав досягнуті в Україні домовленості

Як повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату ОБСЄ, «ця згода є важливим кроком до зупинки насильства та розв’язання конфлікту».

Буркгальтер закликав усі сторони забезпечити виконання домовленостей та дотримуватися узгоджених умов.

Він привітав всі сторони за їхню роботу, спрямовану на досягнення цього зрушення, включно із зусиллями міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та спеціального представника Російської Федерації.

ОБСЄ пропонує свою підтримку та досвід у реалізації домовленостей, підтвердив Буркгальтер.

«Головування ОБСЄ розглядає різні варіанти допомоги з боку Організації для підтримки реалізації домовленостей. Я ще раз підтверджую готовність ОБСЄ допомагати Україні всіма можливими засобами, в тому числі і через спостереження за виборами та роботою із встановлення фактів щодо проявів насильства та випадків порушення прав людини. Враховуючи нагальну потребу відновити довіру між усіма сторонами, також слід передбачити роль ОБСЄ в якості неупередженого свідка та гаранта виконання конкретних узгоджених сторонами заходів», - зазначив голова ОБСЄ.