Захарченко втік у Білорусь - ЗМІ

"Захарченко щойно перетнув україно-білоруський кордон!!!", - зазначила активістка.

Раніше народний депутат України від фракції "Батьківщина" Андрій Парубій заявив, що за його інформацією відсторонений сьогодні в.о. міністра внутрішніх справ України Віталій Захарченко залишає Україну, повідомляє espreso.tv.

"Як відомо, Захарченко намагається залишити Україну", - сказав Парубій.

Політик зазначив, що у п'ятницю парламент виконав частину умов, які ставив перед ним Майдан, однак залишається відкритим питання про покарання командирів і безпосередніх виконавців, які причетні до побиття, приниження і вбивств протестувальників.

Парубій додав, що особисто зробить усе можливе, щоб "ніхто з них не уникнув суворого покарання відповідно до закону".