Головою ВР пропонують призначити Турчинова або Порошенка

На посаду голови Верховної Ради запропоновано кандидатуру народного депутата від «Батьківщини» Олександра Турчинова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови зареєстровано на сайті ВР під №4177-1.

Проект постанови внесли народні депутати Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та позафракційний Ігор Єремеєв.

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Також у парламенті зареєстровано проект постанови про обрання головою ВР Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови розміщений на сайті ВР під № 4177.

Цей проект постанови внесли народні депутати Григорій Смітюх, Андрій Деркач (днями вийшли із фракції Партії регіонів), а також Олег та Андрій Табалови (позафракційні), Олександр Єдін (фракція Партії регіонів) і Давид Жванія (позафракційний).