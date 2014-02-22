У ВР оголошено перерву до 16.00

У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов пояснив, що ця перерва необхідна для напрацювання першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити сьогодні для стабілізації ситуації в Україні.

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Він підкреслив, що мають бути проекти документів, які б депутатам роздавалися для ознайомлення, а не голосування з голосу.