У ВР оголошено перерву до 16.00
13:52, 22 лютого 2014Політика
0
За словами Турчинова, перерва необхідна для напрацювання першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити сьогодні.
У ВР оголосили перерву до 16:00
У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов пояснив, що ця перерва необхідна для напрацювання першочергових законопроектів, які необхідно ухвалити сьогодні для стабілізації ситуації в Україні.
Читайте також«Свобода» пропонує передати «Межигір’я» у державну власність
Він підкреслив, що мають бути проекти документів, які б депутатам роздавалися для ознайомлення, а не голосування з голосу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter