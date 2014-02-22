Літак Януковича сів на території Харківського авіазаводу - ЗМІ

Літак, на борту якого перебуває Президент Віктор Янукович, приземлився на території Харківського авіаційного заводу.

Про це керівникові проекту Gordonua.com Дмитру Гордону повідомило високопоставлене джерело в правоохоронних органах, повідомляє сайт видання.

"Так, Президент дійсно перебуває в Харкові. Але його літак приземлився не в центральному аеропорту, а на території авіазаводу", – сказало джерело.

За його словами, Президента охороняють загони харківської міліції, але при отриманні відповідних гарантій вони готові перейти на бік народу.

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Як наголошується, сьогодні з'явилася інформація, що службовий літак Президента не зробив посадки в Харківському аеропорту.

У ряді ЗМІ з'явилася інформація, що президентський літак зробив посадку в міжнародному аеропорту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляв УНІАН, у коментарі агентству радник Президента Ганна Герман розповіла, що Президент Віктор Янукович перебуває в Харкові, але не братиме участі в з'їзді депутатів всіх рівнів північно-східних областей України, Криму і Севастополя.

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"Президент перебуває в Харкові з робочою поїздкою, він прилетів сюди вчора. Сьогодні зустрінеться з виборцями, виступить по телебаченню. Президент не має наміру брати участь у з'їзді, що пройде в Харкові", - сказала Герман.

За її словами, також у Харкові перебуває глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.