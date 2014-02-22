Літак Януковича сів на території Харківського авіазаводу - ЗМІ
За інформацією ЗМІ, Президента охороняють загони харківської міліції.
Літак, на борту якого перебуває Президент Віктор Янукович, приземлився на території Харківського авіаційного заводу.
Про це керівникові проекту Gordonua.com Дмитру Гордону повідомило високопоставлене джерело в правоохоронних органах, повідомляє сайт видання.
"Так, Президент дійсно перебуває в Харкові. Але його літак приземлився не в центральному аеропорту, а на території авіазаводу", – сказало джерело.
За його словами, Президента охороняють загони харківської міліції, але при отриманні відповідних гарантій вони готові перейти на бік народу.
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Як наголошується, сьогодні з'явилася інформація, що службовий літак Президента не зробив посадки в Харківському аеропорту.
У ряді ЗМІ з'явилася інформація, що президентський літак зробив посадку в міжнародному аеропорту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Як повідомляв УНІАН, у коментарі агентству радник Президента Ганна Герман розповіла, що Президент Віктор Янукович перебуває в Харкові, але не братиме участі в з'їзді депутатів всіх рівнів північно-східних областей України, Криму і Севастополя.
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"Президент перебуває в Харкові з робочою поїздкою, він прилетів сюди вчора. Сьогодні зустрінеться з виборцями, виступить по телебаченню. Президент не має наміру брати участь у з'їзді, що пройде в Харкові", - сказала Герман.
За її словами, також у Харкові перебуває глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.