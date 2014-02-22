В аеропорту Харкова спростували інформацію про прибуття Януковича

Про це 22 лютого кореспонденту ИТАР-ТАСС повідомили у довідковій службі харківської повітряної гавані.

"Президентський борт у нас не приземлявся", - сказав представник аеропорту.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що президент України вилетів до Харкова для участі у з'їзді депутатів південно-східних областей країни, організатором якого виступає Всеукраїнська громадська спілка (ВОС) "Український фронт". Засідання заплановано на 22 лютого.

Читайте такожЯнукович прибув до Харкова – Держдепартамент США