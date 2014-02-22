Тігіпко закликав керівництво ПР не втягувати партію в авантюру

«Сама постановка цього питання є злочинною. Спроба вирішити нагальні економічні та політичні питання шляхом федералізації призведе до поділу, і можливо, навіть, до ліквідації країни. Це жахливий сценарій, але є сили, які дуже хочуть втілити його в життя», - йдеться в заяві Тігіпко, яке є в розпорядженні «Главкому».

«Я допускаю, що серед учасників цього процесу є люди, які щиро помиляються, саме до них, до здорових сил партії я звертаюся: давайте вирішувати гарячі проблеми з холодною головою. Нам потрібна не федералізація, а реформа місцевого самоврядування. Люди повинні самі обирати своїх регіональних керівників, місцеві органи влади повинні мати більше повноважень. Необхідно змінити принцип формування місцевого та центральних бюджетів. Гроші, зароблені в регіонах, повинні залишатися на місцях в значній своїй частині. У цьому випадку території будуть зацікавлені у своїй регіональній економіці, створенні нових робочих місць та залученні інвесторів. Одночасно з цим треба провести жорстку боротьбу з корупцією на всіх рівнях. Всім потрібно схаменутися, зупинитися і прийняти серйозні, зважені рішення. В наших руках - доля країни», - зазначив Тігіпко.

Він звернувся до керівництва Партії регіонів: «Спекуляції на емоціях до добра не доведуть. Партійні лідери зобов'язані повернути партійне життя в конструктивне русло. Не втягуйте свою політичну силу в політичну авантюру. За вами людські долі!».

Нагадаємо, у Харкові проходить з'їзд депутатів всіх рівнів з південно-східних областей і Автономної Республіки Крим, ініційований всеукраїнською громадською спілкою «Український фронт», який створили Геннадій Кернес Михайло Добкін.