Майдан салютом зустрів інформацію про нібито відставку Януковича
15:23, 22 лютого 2014Політика
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Майдан салютом зустрів інформацію про нібито добровільну відставку Віктора Януковича з поста Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію оголосили зі сцени Майдану.
Майдан радісно зустрів цю новину вигуками: "Перемога!" і салютом.
Як повідомляв УНІАН, тільки що народних депутатів терміново скликали в сесійний зал Верховної Ради, оскільки перерва повинен був тривати до 16 годин.
Депутати говорять про те, що повинно бути "важливу заяву", тому що Янукович нібито подав у відставку.
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