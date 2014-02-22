Майдан салютом зустрів інформацію про нібито відставку Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію оголосили зі сцени Майдану.

Майдан радісно зустрів цю новину вигуками: "Перемога!" і салютом.

Як повідомляв УНІАН, тільки що народних депутатів терміново скликали в сесійний зал Верховної Ради, оскільки перерва повинен був тривати до 16 годин.

Депутати говорять про те, що повинно бути "важливу заяву", тому що Янукович нібито подав у відставку.