Міністр екології Проскуряков знаходиться в Києві і продовжує виконання своїх обов'язків
15:55, 22 лютого 2014Політика
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Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков знаходиться в Києві і продовжує виконання своїх функціональних обов'язків як члена уряду.
Про це повідомляється на сайті відомства.
"Міністерство екології та природних ресурсів працює в нормальному режимі і забезпечує виконання своїх функцій і завдань... Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координується Мінприроди (Державна екологічна інспекція, Державне агентство з управління зоною відчуження, Державне агентство екологічних інвестицій, Державна служба геології та надр, Державне агентство водних ресурсів), також у повному обсязі забезпечують виконання своїх функціональних обов'язків", - сказано в повідомленні.
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