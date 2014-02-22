Міністр екології Проскуряков знаходиться в Києві і продовжує виконання своїх обов'язків

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Міністерство екології та природних ресурсів працює в нормальному режимі і забезпечує виконання своїх функцій і завдань... Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координується Мінприроди (Державна екологічна інспекція, Державне агентство з управління зоною відчуження, Державне агентство екологічних інвестицій, Державна служба геології та надр, Державне агентство водних ресурсів), також у повному обсязі забезпечують виконання своїх функціональних обов'язків", - сказано в повідомленні.