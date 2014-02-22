У Керчі близько 300 тітушок напали на мирних мітингувальників - «УДАР»

Близько трьох сотень озброєних битами тітушок під прикриттям співробітників МВС напали на мирних мітингувальників, які вийшли підтримати Майдан у Керчі. Про це повідомив народний депутат від «УДАРу» Олександр Мочков, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Тітушки з битами напали на мирний мітинг, розтрощили техніку, порізали колеса та розтрощили кілька автомобілів. У результаті нападу на мітингувальників кілька з них опинилися у реанімації з тяжкими травмами. Міліція не реагувала та не зупиняла провокаторів, які били людей та трощили майно, і жодного з тітушок, хто був з георгіївською стрічкою, не чіпала», - повідомив Мочков.

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Народний депутат також розповів, що разом з тітушками діяли і представники «Беркуту» у штатському, які також били людей та погрожували мітингувальникам. «Також у нас є інформація, що керували «роботою» тітушок саме з МВС Керчі», - зазначив Мочков.

Депутат терміново звернувся до МВС, Генпрокуратури та СБУ з вимогою втрутитися у ситуацію та зупинити ескалацію конфлікту у Криму.