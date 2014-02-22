Добкін і Кернес виїхали з України - прес-секретар Авакова

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та Харківський міський голова Генадій Кернес покинули територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед лікарнею "Укрзаілізниці", де очікували на звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, повідомила журналістам прес-секретар в.о. міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Наталія Статівко.

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За її словами, вони покинули територію України через пропускний пункт "Гоптівка" на Україно-російському кордоні.

Водночас, у коментарі кореспонденту УНІАН, начальник управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації Вікторія Маренич не підтвердила цю інформацію.

"У мене немає такої інформації, я не можу цього підтвердити" - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбувся з'їзд депутатів місцевих рад Південно-східних регіонів України, Севастополя та АР Крим, на якому вони вирішили взяти на себе всю відповідальність за забезпечення конституційного порядку, законності та прав громадян на своїх територіях. Делегати з'їзду також поставили під сумнів рішення українського парламенту, прийняті в цих умовах.

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Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову “Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень” і призначила позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Янукович заявив про державний переворот і наголосив, що не збирається йти відставку.