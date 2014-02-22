Катапульту з Майдану хоче зберегти Національний музей

21:03, 22 лютого 2014
Політика
3

Національний художній музей України звернувся до громадян з проханням зберегти "майданівську катапульту"

Музей просить зберегти катапульту

Національний художній музей України звернувся до громади з проханням зберегти катапульту з Майдану, як цінний історичний і культурний об'єкт з подальшою музеєфікацією.

Катапульта на Майдані / REUTERS

Нагадаємо, перша катапульта з'явилася на Майдані 20 січня, після її руйнації мітингувальники збудували другу катапульту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter