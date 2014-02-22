Катапульту з Майдану хоче зберегти Національний музей

Національний художній музей України звернувся до громади з проханням зберегти катапульту з Майдану, як цінний історичний і культурний об'єкт з подальшою музеєфікацією.

Нагадаємо, перша катапульта з'явилася на Майдані 20 січня, після її руйнації мітингувальники збудували другу катапульту.