Катапульту з Майдану хоче зберегти Національний музей
21:03, 22 лютого 2014Політика
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Національний художній музей України звернувся до громадян з проханням зберегти "майданівську катапульту"
Музей просить зберегти катапульту
Національний художній музей України звернувся до громади з проханням зберегти катапульту з Майдану, як цінний історичний і культурний об'єкт з подальшою музеєфікацією.
Нагадаємо, перша катапульта з'явилася на Майдані 20 січня, після її руйнації мітингувальники збудували другу катапульту.
Катапульта на Майдані / REUTERS
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