Тимошенко закликає поки не йти з Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко заявила зі сцени Майдану Незалежності.

«Якщо вам хтось скаже, що ви вже виконали свою (місію - УНІАН) і можете їхати додому, а тут все зроблять за вас, не вірте жодному слову… Поки ви не завершите свою справу до кінця, до останнього кроку, ніхто не має права з вас відійти. Тому що ви змінили все, не політики, не депутати, не світ… Ніхто не зміг би, крім вас, це зробити», - зазначила Тимошенко, звертаючись до Майдану.

Читайте такожСША підтримали зміну влади в Україні та звільнення Тимошенко«Ви - гарантія, ви - та сила, яка не дасть нікому відступити назад», - додала вона.