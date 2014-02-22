Тимошенко закликає поки не йти з Майдану
22:11, 22 лютого 2014Політика
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Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає Майдан поки не розходитися.
Тимошенко закликала не йти з Майдану / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко заявила зі сцени Майдану Незалежності.
«Якщо вам хтось скаже, що ви вже виконали свою (місію - УНІАН) і можете їхати додому, а тут все зроблять за вас, не вірте жодному слову… Поки ви не завершите свою справу до кінця, до останнього кроку, ніхто не має права з вас відійти. Тому що ви змінили все, не політики, не депутати, не світ… Ніхто не зміг би, крім вас, це зробити», - зазначила Тимошенко, звертаючись до Майдану.
Читайте такожСША підтримали зміну влади в Україні та звільнення Тимошенко«Ви - гарантія, ви - та сила, яка не дасть нікому відступити назад», - додала вона.
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