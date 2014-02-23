На мітингу в Луганську по активістам відкрили стрілянину, одну людину поранено у голову

На відео регіонального телеканалу ЛОТ видно, як по луганським активістам стріляють.

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За словами активістів, було госпіталізовано трьох людей, одного з них було поранено в голову, повідомляє телеканал ІРТА.