На мітингу в Луганську по активістам відкрили стрілянину, одну людину поранено у голову
09:36, 23 лютого 2014Політика
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На мітинг активістів у Луганську було скоєно напад із застосуванням зброї.
На відео регіонального телеканалу ЛОТ видно, як по луганським активістам стріляють.
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За словами активістів, було госпіталізовано трьох людей, одного з них було поранено в голову, повідомляє телеканал ІРТА.
Відео ТЕЛЕКАНАЛ ЛОТ
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