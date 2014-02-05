У Луганську активісти «УДАРу» заявляють про обшуки та вилучення носіїв інформації

У Луганську активісти партії «УДАР» заявляють про проведення обшуків правоохоронцями в будинках керівників луганських «УДАРівців» В’ячеслава і Віталія Серпокрилових, Леоніда Алпатова, а також партійного діяча Андрія Блинова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник виконкому Луганського відділення партії "УДАР" В’ячеслав Серпокрилов, міліція влаштувала обшук в його будинку і будинку його брата, а також повторно обшукала партійний автомобіль.

"За рішенням суду правоохоронці шукали поліграфічну продукцію політичного характеру. Вдерлися в будинок 20 чоловік силовиків із різних структур. Розбрелися по всіх кімнатах. Вимагали, щоб їм віддали ключі від приватних автомобілів. Сказали, якщо не дасте – зламаємо двері. У Віталія в будинку вирізали і зламали збройовий сейф, встановлений за всіма правилами і вимогами. Після обшуку, що тривав близько 10 годин, із наших будинків були вилучені всі носії інформації: і флешки, і вінчестери, вся оргтехніка, ноутбуки, відеокамери, партійна документація», - розповів Серпокрилов.

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За його словами, у керівника Стахановського відділення партії «УДАР» Леоніда Алпатова за місцем проживання в Луганську також учора ввечері було проведено обшук, вилучено оргтехніку і велику кількість партійних листівок.

Також, за словами «ударівця», з партійного мікроавтобуса, що раніше затримувався за підозрою у замінуванні, за рішенням суду були вилучені всі атрибути з партійною символікою (прапори, кепки, манишки) і листівки.

«Це були ті самі листівки, які ми напередодні забирали з пошти, і які роздали всім правоохоронцям, щоб вони переконалися, що ніяких екстремістських закликів там немає», - сказав Серпокрилов.

Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. керівника обласної організації партії «Єдиний Центр» Андрій Блинов, його квартиру і автомобіль також обшукали.

«Я підтримував опозиційних колег під час першого затримання автомобіля «УДАРу». Вчора ввечері у присутності дружини мою квартиру обшукали, перевернули все догори дригом, вилучили планшет, через мою фотографію на Євромайдані. Мій автомобіль затримали на вулиці Радянській. Представники прокуратури, СБУ, міліції, всього п'ять чоловік, провели обшук моєї машини, виявили і вилучили 44 інформаційних листівки «Чому люди стоять на Майдані», - повідомив Блинов.

На даний момент УНІАН не зміг одержати коментарів від міліції щодо цієї інформації.

Як повідомляв УНІАН, вчора Луганська обласна організація «УДАРу» заявила про спробу невідомих під виглядом міліції проникнути в квартиру одного з активних членів луганського відділення партії «УДАР» Леоніда Алпатова.

3 лютого в Луганську правоохоронці затримали машину активістів «УДАРу» через анонімне телефонне повідомлення про мінування автомобіля. За словами прес-секретаря Луганської організації Партії Регіонів Євгена Кобана, близько 17.00 у Луганську активісти забирали посилку з агітаційними листівками на підтримку Євромайдану на «Новій пошті», розташованій за адресою вулиця Оборонна, 109. За якийсь час машину затримали співробітники ДАІ та невідомі особи в штатському, які мали намір без документів провести обшук автомобіля.

Активісти відмовили в обшуку і викликали співробітників з юридичного департаменту партії. Незабаром приїхала міліція, яка повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про те, що в автомобілі є вибухівка.

Під час проведення огляду автомобіля фахівцями вибухотехнічної служби вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено.