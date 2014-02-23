На Майдані - понад 10 тисяч осіб, у метро лунає гімн України

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на Майдані перебувають більш як 10 тисячі людей, їх кількість постійно зростає. Люди несуть квіти та лампадки, а також лишають пожертви у скриньках, які встановлені для збору коштів сім'ям загиблих активістів та пораненим.

Також люди йдуть у бік вулиці Грушевського.

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Люди скандують “Героям слава!” та “Герої не вмирають!.

На Майдан приходять цілими родинами, приводять навіть маленьких дітей.

В той же час в метро під час підйому на ескалаторах лунає з динаміків Гімн України.